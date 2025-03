Assassin's Creed Shadows, il framerate bloccato nel Nascondiglio è un bug che presto verrà risolto

Inizialmente si pensava fosse una qualche sorta di limitazione imposta dagli sviluppatori per motivi tecnici, ma a quanto pare si tratta semplicemente di un bug. La conferma è arrivata da un post su Reddit di Ubisofoft in cui sono elencate questa e altre magagne di cui gli sviluppatori sono già a conoscenza e che verranno risolte con la prossima patch correttiva .

Come sicuramente avranno notato alcuni giocatori, nel Nascondiglio di Assassin's Creed Shadows , l'hub centrale del titolo di Ubisoft, il framerate non va oltre i 30 fps , a prescindere che abbiate attivato la modalità Performance a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S.

Ieri è arrivata un'altra patch

Rimanendo in tema, verrà eliminato anche un bug che causa dei crash dell'applicazione quando sono presenti troppi oggetti personalizzati nel Nascondiglio e corretti dei problemi che bloccano la progressione in alcune missioni.

Al momento il team di sviluppo non ha indicato delle tempistiche per la pubblicazione del prossimo aggiornamento, con la speranza che l'attesa non sia troppo lunga. Giusto ieri è stata lanciata la patch 1.0.1 che ha risolto dei problemi di stabilità generale e corretto due bug specifici della modalità foto presenti su PS5 e PC.

Nel frattempo su PC è presente un altro limite del framerate, in questo caso legato ai filmati, ma grazie a una mod è possibile aggirare il problema facilmente.