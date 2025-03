Non vi piace il limite al framerate dei filmati di Assassin's Creed Shadows? Ecco un trucco per rimuoverlo

Alcuni si sono lamentati del fatto che i filmati di Assassin's Creed Shadows sono bloccati a 30fps su PC. Badate bene che non si sta parlando del gioco in sé, che ha il framerate sbloccato, ma proprio delle sequenze filmate. Il motivo è che quando si passa dall'azione, con magari un framerate molto elevato sui sistemi high-end, alle sequenze animate, dal framerate fisso, l'effetto può essere straniante. Chiaramente c'è voluto poco ai modder per trovare una soluzione efficace. A dirla tutta era praticamente già disponibile al lancio.