Assassin's Creed Shadows bombardato di recensioni negative su Metacritic, ma su Steam i giudizi sono ottimi

Recensioni politiche

Come facilmente intuibile, le recensioni negative su Metacritic riprendono i temi di una certa agenda politica. Ad esempio l'utente Mus567 scrive (gli errori sono suoi, compresa la mancanza di virgole): "Il gioco che non rispetta una nazione non dovrebbe essere supportato e quando vedo questi pensieri (ha scritto thinks al posto di things) mi arrabbio perché hanno fatto la stessa cosa nell'ultimo gioco facendo la metà degli abitanti di Baghdad neri che è strano perché non ho mai visto neri a Baghdad nella mia intera vita la rivolta degli zanj era a Basra."

Anche l'utente Diamondtdo98, che ha dato al gioco 1, rimarca la scarsa accuratezza storica di Assassin's Creed Shadows, aggiungendoci la presenza di storie d'amore gay (che ricordiamo essere opzionali). Lo stesso ha fatto l'utente Leesan, che ha dato al gioco 2 parlando di "Gay ****" e di inaccuratezza storica. C'è chi addirittura arriva a negare l'esistenza di omosessuali nel Giappone feudale. Chiaramente non possiamo riportare tutte le recensioni, ma pensiamo che queste possano bastare per farsi un'idea del livello delle critiche mosse al lavoro di Ubisoft.

D'altra parte, chi il gioco lo possiede davvero e ci sta giocando lo trova ben fatto. Al momento di scrivere questa notizia Assassin's Creed Shadows ha più di 7.000 recensioni su Steam, l'81% delle quali sono positive, per un giudizio complessivo "Molto positivo", nonostante il forum del gioco continui a essere affollato da attacchi a Ubisoft da guerra culturale. Da notare che anche nei forum si può scrivere senza possedere il gioco, che di suo ha superato i due milioni di giocatori, facendo meglio di Assassin's Creed Odyssey e di Assassin's Creed Origins al lancio.