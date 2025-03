Assassin's Creed Shadows preso d'assalto da utenti anti woke, che sperano nel fallimento del gioco

In particolare si sono moltiplicati gli auspici di fallimento di Ubisoft, basati sulle analisi dei dati provvisori del gioco ricavabili da SteamDB . Anche adesso si possono leggere post intitolati "Not even 50,000 players - that seals Ubisoft's fate," (neanche 50.000 giocatori - il destino di Ubisoft è segnato), con riferimento al picco di 41.412 giocatori fatto registrare dal gioco nelle scorse ore.

Come sta andando Assassin's Creed Shadows?

La maggior parte degli attacchi nascono da elementi del gioco che vengono definiti woke, spesso non si sa bene per quale motivo, come la presenza di samurai donne o addirittura l'esistenza di un personaggio non binario con cui Yasuke può avere una storia d'amore (non è obbligatoria e spetta al giocatore di scegliere).

Per le prime, molti hanno spiegato ai critici che in realtà le cosiddette onna-musha sono figure storiche ben documentate, non certo un'invenzione degli sviluppatori, mentre per il secondo non è chiaro cosa abbia portato a supporre che non siano esistiti personaggi non binari nel giappone feudale, in una nazione che, oltretutto, offre un'amplissima letteratura omoerotica, sia a livello letterario, sia nei manga (mai sentito parlare di genere yaoi?). Ma questi sono solo due esempi dei tanti attacchi in corso, che si fanno forza del recente dibattito parlamentare sul gioco, per le presunte offese alla cultura giapponese.

Ma cosa ci dicono i numeri? Per adesso non molto, in verità. Il picco massimo di giocatori su Steam è stato già riportato, ma non si hanno i dati di UbisoftConnect, dove esiste un'ampia comunità di giocatori di Assassin's Creed, visto che la serie è stata esclusiva per il negozio proprietario di Ubisoft per anni. Non si hanno neanche i dati console, dove Assassin's Creed Shadows potrebbe contare la maggior parte delle vendite, visto l'andamento dei capitoli precedenti. Va poi detto che i videogiocatori stanno apprezzando davvero molto il gioco, almeno stando alle recensioni di Steam che sono per l'80% positive, per una media complessiva "molto positiva". Al momento di scrivere questa notizia ci sono più di 2.200 recensioni, quindi un campione che possiamo considerare indicativo. Comunque ribadisco: è davvero prematuro parlare di insuccesso o successo.

Attualmente, comunque sia, Assassin's Creed Shadows è primo nella classifica globale di Steam per i ricavi. Essendo il giorno di lancio ed essendo un titolo molto atteso e pubblicizzato, è abbastanza normale che lo sia. Vedremo come andrà nei prossimi giorni.