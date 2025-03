Il director di Devil May e Dragon's Dogma sta lavorando a un nuovo action AAA che potrebbe sorprendervi

Durante un panel della GDC 2025, Itsuno ha confermato che il suo nuovo gioco sarà un action , aggiungendo che si tratta di un titolo tripla A caratterizzato da uno stile giapponese . Ha aggiunto che vuole creare un'esperienza unica e originale , come per certi versi ha fatto con Dragon's Dogma e altri giochi che ha diretto in passato.

LightSpeed Japan Studio vuole sorprendere i giocatori

Le informazioni arrivate direttamente da Itsuno purtroppo finiscono qui, ma in compenso ne sono arrivate delle altre tramite un comunicato separato inviato da LightSpeed Japan Studio, che ribadisce più o meno gli stessi concetti, ma aggiunge che il team punta a creare delle innovazioni che faccia esclamare al giocatore: "non ho mai visto nulla del genere in un videogioco!".

Uno scatto da Dragon's Dogma 2, l'ultimo gioco di Itsuno con Capcom

"Forte della sua vasta esperienza nella direzione di giochi e nella creazione di team incredibili presso Capcom, che hanno portato ai notevoli successi di Devil May Cry, di Capcom vs SNK e di molti altri titoli iconici, Hideaki è pronto ad applicare gli stessi principi di libertà creativa, efficienza e umiltà per mettere insieme un team eccezionale e creare qualcosa di veramente rivoluzionario".

"Stiamo costruendo un ambiente creativo che combina diverse prospettive culturali con una tecnologia all'avanguardia", ha aggiunto Itsuno. "La nostra attenzione è rivolta allo sviluppo di elementi di gioco che offrano ai giocatori esperienze del tutto nuove - il tipo di innovazioni che fanno dire ai giocatori 'Non l'ho mai visto prima in un gioco'".

Per chi non lo sapesse, Hideaki Itsuno ha annunciato il suo addio a Capcom a fine agosto dello scorso anno. Ha lavorato presso la compagnia giapponese per quasi 30 anni, diventando una figura chiave dietro ad alcuni dei suoi franchise maggiori, come Dragon's Dogma e Devil May Cry.