Minecraft sarà aggiornato più di frequente, arriva il dried ghast

Durante l'evento Minecraft Live di ieri, Mojang ha spiegato che da adesso lancerà più spesso dei nuovi contenuti per Minecraft , annunciando quali saranno i primi. Tra questi spicca sicuramente il dried ghast , un nuovo blocco del Nether che produce una variante di una delle creature più pericolose del gioco, in versione amichevole.

I primi contenuti aggiuntivi

Il primo Game drop si chiama Spring to Life e sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal 25 marzo. Sarà mirato a rendere più vivo l'Overworld, con alcune variazioni di mob classici, delle nuove caratteristiche dell'ambiente, come delle lucciole, delle foglie che cadono e il movimento della sabbia.

I ghast diventano amichevoli

Il secondo game drop del 2025 sarà ancora più ricco. Sarà introdotto il già citato dried ghast, un blocco che sarà possibile portare nell'Overworld per essere idratato e creare un ghastling, che si evolverà in un ghast domestico, o happy ghast, amichevole verso il giocatore, che sarà cavalcabile. Sì, sarà possibile volare sul dorso di un ghast e usarlo anche per andare a costruire edifici più elevati.

Un'altra novità che sarà aggiunta con il primo game drop sarà la barra di localizzazione degli altri giocatori, che servirà per trovare più velocemente tutti quelli presenti nei server. Volendo è già possibile testarla e, come tutte le funzioni di Minecraft, sarà disattivabile in ogni momento.

L'altra grande novità del Minecraft Live è stato l'annuncio dell'aggiornamento Vibrant Visuals, che migliorerà dastricamente la grafica del gioco e che ancora non ha una data d'uscita.