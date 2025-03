Disney Villains Cursed Café è stato lanciato a sorpresa durante il Nintendo Direct ed è dunque disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch: si tratta di un bizzarro casual game in cui ci troveremo appunto a gestire un caffè frequentato dai "cattivi" delle opere Disney.

Impostato come una sorta di visual novel, il gioco ci chiederà di preparare speciali miscele per i nostri clienti, che includono personaggi come Crudelia De Mon, Malefica, Gaston, Capitan Uncino e Jafar, cercando di capire cosa desiderino davvero e provando a soddisfare questa richiesta.

Per riuscire nell'intento dovremo insomma interagire con i villain, dialogare e scoprire le loro ambizioni, reinterpretate per l'occasione in chiave moderna: Gaston vuole conquistare il suo gruppo di golf, mentre Malefica è ossessionata dalla sua popolarità sui social media, ad esempio.

Potremo insomma conoscere i più celebri "cattivi" di casa Disney sotto una luce nuova, diversa, adattata ai tempi moderni, e influenzare il loro percorso attraverso le nostre creazioni.