I giochi gratis per PC dell'Epic Games Store del 27 marzo sono disponibili, i prossimi un mistero

Potrete reclamare entrambi entro le 17:00 italiane di giovedì 3 aprile. Trovate Cat Quest a questo indirizzo, mentre Neko Ghost, Jump! È disponibile a questo link. Una volta riscattati entrambi saranno aggiunti alla vostra libreria digitale e saranno vostri per sempre, come se li aveste acquistati.

Scopriamo i giochi gratis di questa settimana offerti dall'Epic Games Store

Cat Quest è un action GDR ambientato in un mondo fantasy chiamato Felingard, popolato da gatti antropomorfi. Noi vestiamo i panni di un gattino coraggioso che, accomagnato da uno spirito guida, parte per un'avventura epica per salvare la sorella rapita dal malvagio Drakoth. Il gioco offre combattimenti in tempo reale, esplorazione di dungeon e caverne, e un tono umoristico caratteristico con molti giochi di parole a tema felino.

Rimaniamo nell'ambito dei felini, ma cambiamo genere. Neko Ghost! Jump è un platform con enigmi che mescola la prospettiva in 2D e 3D per proporre soluzioni di gameplay interessanti. Inoltre, il protagonista è un gatto che per risolvere enigmi, combattere e completare i livelli può passare dalla forma fisica a quella spettrale, creando così un mix di soluzioni e situazioni piuttosto vario.

Come l'ultima volta, Epic Games vuole mantenere il massimo riserbo sui giochi gratuiti per PC in arrivo la prossima settimana. Di conseguenza, i giochi del 3 aprile al momento sono avvolti nel mistero e dovremo aspettare una settimana per scoprire cosa bolle in pentola.