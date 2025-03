Disney+ introduce finalmente la modifica della lista “Continua a guardare”

Disney+ ha annunciato l'introduzione di una funzione che in molti aspettavano: la possibilità di modificare la sezione "Continua a guardare". Da oggi, gli utenti potranno finalmente eliminare manualmente dalla lista film e serie TV che non desiderano più proseguire, una funzionalità che altri servizi di streaming offrono da tempo e che fino a oggi era curiosamente assente dalla piattaforma della casa di Topolino.

Una gestione più flessibile della propria visione

La sezione "Continua a guardare" raccoglie automaticamente tutti i contenuti che un utente ha iniziato ma non finito, salvando il punto esatto in cui era stato interrotto. Questa funzione, se da un lato è utile per riprendere una visione in sospeso, dall'altro può diventare rapidamente affollata, specialmente se si dà una rapida occhiata a più contenuti o si inizia un film che poi si decide di non finire.

Disney+

Ora sarà possibile accedere alla funzione di rimozione in due modi: direttamente dalla lista "Continua a guardare" oppure dalla pagina dei dettagli del contenuto. Ad esempio, se si utilizza Disney+ su Apple TV, basta evidenziare il titolo desiderato, tenere premuto il tasto centrale del telecomando e selezionare "Rimuovi" dal menu che compare lateralmente.