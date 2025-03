La GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 è ora acquistabile sul sito ufficiale di NVIDIA

Se siete in cerca di una GPU della più recente linea di prodotti di NVIDIA, vi consigliamo di non attendere troppo e di acquistare la 5070.

I dettagli sulla scheda grafica di NVIDIA

Vediamo subito la scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition:

Architettura: Blackwell a 4 nanometri

Blackwell a 4 nanometri Interfaccia: PCIe 5.0 x16

PCIe 5.0 x16 Frequenza GPU: base 2325 MHz, boost 2512 MHz

base 2325 MHz, boost 2512 MHz CUDA Core: 6144

6144 RT Core: 48 (quarta generazione)

48 (quarta generazione) Tensor Core: 192 (quinta generazione)

192 (quinta generazione) AI TOPS : 988 Tensor Core / 94 RT Core

: 988 Tensor Core / 94 RT Core Memoria: 12 GB GDDR7 a 28 Gbps con bus a 192-bit; L2 Cache di 48 MB; L1 Cache di 128 KB per SM

12 GB GDDR7 a 28 Gbps con bus a 192-bit; L2 Cache di 48 MB; L1 Cache di 128 KB per SM Porte: 3x displayPort 2.1b 1x HDMI 2.1

Total board power: 250 W

250 W Alimentazione ausiliaria: 16 pin con adattatore incluso nella confezione (2x 8 pin)

16 pin con adattatore incluso nella confezione (2x 8 pin) Dimensioni: 242 x 113 x 48 mm | Dual slot

242 x 113 x 48 mm | Dual slot Prezzo: 659 €

La parte inferiore della scheda video è quasi interamente occupata dalle due ventole

Nella nostra recensione della NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition vi spieghiamo ad esempio che su una scheda di questa fascia, l'apporto del Multi-Frame Generation ha un grande potenziale, soprattutto considerando che il prezzo è addirittura ridotto rispetto alla precedente generazione. Certo, pensiamo anche che da un punto di vista di hardware si poteva fare qualcosa di più per allontanarsi dalla 4070 Super, ma questo modello è ottimo per avere un PC da gaming di qualità per vari anni a prezzi non esagerati.

Se vi interessa acquistare la scheda grafica, potete farlo a questo indirizzo sul sito ufficiale di NVIDIA.