Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha una finestra d'uscita e finalmente è stato mostrato

Nel corso del recente Nintendo Direct è stato mostrato in apertura Dragon Quest I & II HD-2D Remake, raccolta di edizioni rimasterizzate dei primi due capitoli della celebre serie di giochi di ruolo giapponesi. È stato svelato l'anno di uscita: il 2025. Purtroppo non è stata annunciata una data più precisa. Sicuramente ci sarà modo di riparlarne in futuro, considerato anche il successo del remake del terzo capitolo.