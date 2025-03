Il cosplay di Marino You da Star Driver firmato Lada Lyumos è davvero fantastico

Lada Lyumos ha realizzato finalmente uno dei suoi sogni, ovverosia realizzare un cosplay di Marino You da Star Driver: Kagayaki no Takuto, la serie animata prodotta da Bones e trasmessa a partire dal 2010.

La storia che viene raccontata nell'anime è quella di Takuto Tsunashi, un ragazzo che si ritrova su di un'isola misteriosa e deve fare i conti con il violento conflitto che viene combattuto da fazioni armate di potenti mech chiamati Cybody.

Marino You è la sorella gemella di Mamiya Wako, l'eroica Sacerdotessa del Tempio del Sud, ma svolge contemporaneamente un ruolo da antagonista per via della sua appartenenza all'Ordine della Croce Scarlatta, un'organizzazione che vuole controllare i Cybody.

Il cosplay di Lada Lyumos mette in campo valori notevoli: oltre al trucco, al costume e agli accessori realizzati dalla modella russa, è stato aggiunto un Cybody in post-produzione e il risultato è assolutamente strepitoso.