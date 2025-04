GTA 6 non teme certo la concorrenza dei giochi creati con l'IA, stando alle parole del CEO di Take-Two

Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, non crede che GTA 6 e la serie GTA in generale debba temere qualcosa dai giochi sviluppati usando l'intelligenza artificiale . Secondo lui, non ci saranno mai giochi tripla A sviluppati completamente dall'IA. Il motivo? Questi strumenti non possono replicare la creatività umana, che è fondamentale per realizzare dei successi.

Tecnologia evoluta

Zelnick ne ha parlato in una video chat con Bloomberg TV, durante la quale gli è stato come si sta evolvendo la tecnologia e dove prevede che andrà. Naturalmente, la conversazione è finita presto sull'IA generativa.

Il capo di Take-Two è partito dall'esempio di quanto sta avvenendo con il cinema e la televisione, dove l'IA viene usata per ridurre i costi. Lui però non pensa che gli effetti visivi generati con l'IA saranno migliori di quelli attuali. "Forse saranno più rapidi ed economici," ha spiegato, per poi legare le sue considerazioni al mondo dei videogiochi.

"Per quanto riguarda il nostro business, c'è ancora molto da fare a livello visivo," ha detto. "Quindi, sai, il nostro gioco, NBA 2K, se strizzi gli occhi, sembra basket reale, ma richiede ancora di strizzare gli occhi. È ancora animazione. È un'animazione fantastica. Ma noi, nell'intrattenimento interattivo, non abbiamo ancora qualcosa che assomigli davvero ai film dal vivo. Ma la tecnologia ci porterà lì, probabilmente in un periodo di tempo più breve di quanto mi aspetti. Ciò non significa che ogni gioco sembrerà dal vivo. Non avrebbe alcun senso dal punto di vista creativo, ma sarà un altro strumento nella nostra cassetta degli attrezzi generato dalla tecnologia."

Quindi Zelnik è arrivato a parlare di GTA e di come attualmente sia impossibile che un'IA generativa generi da zero un titolo simile, perché ha ancora bisogno della creatività umana per farcela.

"Una delle domande che mi viene spesso posta è questa: 'Qualcuno seduto a casa può chiedere a ChatGPT14 di creare un concorrente di GTA, programmarlo, fornire i materiali di marketing per essere pronti a partire?' Non credo minimamente che possa accadere. Non ci sono prove che degli strumenti presi a sé permettano alle persone di avere successo in ambito creativo. Quindi non penso che siamo in una situazione in cui l'IA generativa cambierà le dinamiche di business sottostanti, anzi. Penso che, sai, questi siano strumenti digitali fenomenali e i compiti più banali verranno svolti in modo automatico. E questa è la storia del nostro business. Ma i compiti creativi saranno ancora svolti da esseri umani straordinari. Sarà l'intersezione tra la tecnologia e il genio umano a creare successi su base continuativa."

Per il resto vi ricordiamo che Grand Theft Auto 6 non ha ancora una data di uscita ben definita, sebbene Take-Two punti ancora a un'uscita nell'autunno 2025 su PS5 e Xbox Series X e S. In futuro arriverà anche la versione PC.