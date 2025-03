GTA 6 verrà pubblicizzato solo in prossimità dell'uscita, dice il CEO di Take-Two

GTA 6 verrà pubblicizzato solo in prossimità dell'uscita, nell'ambito di una strategia promozionale del tutto simile a quella che viene utilizzata per i film: lo ha detto Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, nel corso di un'intervista con Bloomberg.

"Probabilmente non è molto diverso dal promuovere un film", ha spiegato Zelnick. "Per una grande uscita facciamo molto brand marketing: useremo i cartelloni pubblicitari, saremo ancora in televisione. La maggior parte della nostra spesa, tuttavia, sarà più diretta al consumatore, più marketing di performance."

"Utilizzeremo dunque i social media e il materiale audiovisivo su cui faremo pubblicità sarà in genere fornito da Hulu, per esempio, invece che dalla televisione convenzionale. Non spendiamo soldi in pubblicità per il Super Bowl, ma ci vedrete all'aperto per le nostre grandi uscite. Credo molto nell'outdoor."

Il CEO di Take-Two ha quindi affrontato l'argomento della data di uscita di GTA 6, parlando di come questo aspetto faccia in effetti parte della strategia promozionale imbastita per il nuovo capitolo della serie.