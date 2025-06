Un video di un videogioco viene spacciato come riprese della guerra tra Israele e Iran

Per fortuna, le clip fasulle sono oramai talmente note e così spesso riutilizzate che il pubblico dei social è rapido a identificarle e segnalare che sono false, anche se non sempre gli account che condividono la disinformazione sono pronti ad ammettere l'errore e negano anche di fronte all'ovvio.

È già successo in passato e sta accadendo di nuovo: dei video di alcuni videogiochi - Arma 3 e War Thunder nello specifico - stanno circolando in rete e vengono utilizzati come false riprese degli scontri tra Iran e Israele .

Il falso video degli scontri

Un esempio è il video che potete vedere qui sotto che mostra un gameplay di Arma 3 e che era stato pubblicato per la prima volta nell'agosto 2022 su YouTube: da allora in più occasioni è stato utilizzato per false segnalazioni scandalistiche legate a confitti in corso, ad esempio nella guerra tra Russia e Ucraina.

Il post scrive: "Ultim'ora: Terrore nei cieli sopra Israele nel mentre gli iraniani sparano contro i jet difensivi di Israele", il tutto accompagnato da una serie di tag. Notiamo anche come questo messaggio non abbia senso, visto che non è possibile che un jet difensivo di Israele voli sopra Israele evitando il fuoco di una postazione fissa iraniana: è persino preoccupante che un post così visibilmente fasullo abbia ottenuto oltre 900.000 visualizzazioni e centinaia di Mi Piace, oltre a oltre 100 condivisioni e oltre 270 aggiunte ai Preferiti.

Le persone che non hanno familiarità con i videogiochi, però, potrebbero non rendersi conto che quanto mostrato è gameplay (anche se per noi è ovvio) e non ragionando troppo sulla situazione potrebbero condividere il tutto, portando a ulteriore disinformazione.

Qualcosa di simile è successo anche in precedenza, coinvolgendo anche la televisione italiana, durante la guerra in Ucraina: il bunker di Mariupol mostrato in TV era l'artwork di un boardgame.