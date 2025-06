Lies of P vende talmente bene che gli sviluppatori hanno ricevuto Switch 2 e ferie extra come bonus

Fin dal lancio, Lies of P ha saputo conquistare una vasta base di giocatori e, di recente, è tornato sotto i riflettori grazie all'espansione a pagamento Overture, che ha suscitato l'interesse sia del pubblico storico sia di nuovi utenti. Il risultato? Il gioco ha superato da poco i 7 milioni di utenti e ha venduto oltre 3 milioni di copie su Xbox Series X|S, PC e PS5 , a cui si aggiungono gli introiti derivanti dall'accordo con Microsoft per l'inclusione nel Game Pass.

Neowiz ha deciso di premiare il team di sviluppo di Lies of P per l'enorme successo commerciale del gioco con una serie di bonus , tra cui console Nintendo Switch 2 e giorni di vacanza extra retribuiti .

I bonus per il successo di Lies of P

Come anticipato, Neowiz ha deciso di celebrare il traguardo premiando in grande stile i propri dipendenti. Tutto il personale riceverà due settimane di ferie retribuite (che si aggiungono ai 15 giorni previsti dalle normative sudcoreane) e un bonus anticipato da 10 milioni di won (circa 6.350 euro), come stabilito da contratto. Inoltre, gli sviluppatori di Round8 riceveranno anche una Nintendo Switch 2 fiammante (che, come sappiamo, ha un prezzo di listino di 469 euro nella versione base).

Lies of P è un action RPG in stile soulslike, pubblicato nel settembre 2023 e ispirato alla fiaba di Pinocchio. Cupo, elegante e spietato, è ambientato nella decadente città di Krat, una metropoli steampunk sull'orlo del collasso. Nei panni del burattino P, i giocatori affrontano nemici meccanici e umani in combattimenti tecnici e brutali, esplorando una narrazione oscura fatta di menzogne, identità e libero arbitrio.

Il 6 giugno è uscita l'espansione Overture, un prequel che porta i giocatori nel passato di Krat, poco prima della catastrofe che ha dato origine agli eventi del gioco principale. Il DLC introduce nuove armi, aree e boss inediti, ed è stato accompagnato da un aggiornamento gratuito che aggiunge livelli di difficoltà più accessibili e modalità extra.