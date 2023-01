Il Trono di Spade: alcuni spin-off sono stati "accantonati", secondo George R.R. Martin

George R.R. Martin ha confermato che alcune delle prossime serie televisive di Game of Thrones / Il Trono di Spade in lavorazione non andranno avanti, almeno per il momento. Pubblicando un post sul suo Not A Blog, Martin ha detto che alcuni di questi nuovi show spin-off sono stati "accantonati", anche se non sono necessariamente morti per sempre.

In un post che illustra i suoi prossimi progetti, Martin ha dichiarato di essere sempre al lavoro su nuovi show di Game of Thrones con HBO. Come sempre accade nello sviluppo televisivo, alcuni show si stanno "muovendo più velocemente di altri" e altri "si stanno muovendo più lentamente, o si sono fermati del tutto. "

"Nessuno è ancora stato autorizzato, anche se speriamo... forse presto. Un paio sono state accantonate, ma non direi che sono morte. Si può togliere qualcosa dallo scaffale con la stessa facilità con cui lo si può mettere sullo scaffale", ha detto.

Martin ha poi aggiunto che i recenti cambiamenti presso HBO Max hanno "certamente avuto un impatto su di noi". Martin si riferisce probabilmente ai recenti cambiamenti avvenuti alla Warner Bros. Discovery, il gigante dei media che gestisce HBO Max.

Tra le varie serie che si vociferava fossero in produzione vi sono Ten Thousand Ships, Sea Snake e The Hedge Knight/Knight of the Seven Kingdoms. Sarebbe in cantiere anche una serie televisiva su Jon Snow, con Kit Harington che dovrebbe riprendere il ruolo di protagonista. In ogni caso, nessuno di questi progetti ha ottenuto il via libera ufficiale e, come ha detto Martin, alcuni sono stati "accantonati".

Non troppo tempo fa George R.R. Martin ha aggiornato sui lavori di The Winds of Winter, sarà il libro più lungo della serie. Inoltre, ha affermato che non ha giocato a Elden Ring, "perché la gente vuole Winds of Winter".