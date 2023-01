Escape From Tarkov: sviluppatori bannati da Twitch, mentre condividevano dei Drop

Con il lancio del grande aggiornamento 0.13 di Escape From Tarkov negli ultimi giorni del 2022, Battlestate Games ha annunciato un nuovo evento Twitch Drops dal 29 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, ma prima che l'evento potesse concludersi, l'account Twitch dello sviluppatore è stato bannato, impedendo allo studio di realizzare i suoi piani.

Sebbene sia ancora possibile guadagnare Twitch Drops guardando gli stream di Escape From Tarkov di creatori di contenuti selezionati, i piani dello sviluppatore per gli stream giornalieri sono completamente interrotti. In base alla tabella di marcia dell'evento, Battlestate Games aveva pianificato almeno tre stream per ogni giorno fino al 7 gennaio, ma ora sembra che questi piani debbano essere cancellati o almeno ritardati.

Visitando la pagina Twitch dello studio si legge che vi è stata una contravvenzione alle regole che ha causato un ban, ma rimane ignoto quale regola sia stata esattamente violata in questo caso. Non ci sono indizi su quando potremo rivedere gli sviluppatori russi su Twitch.

Ci sono un paio di comportamenti che potrebbero essere la causa del ban. A quanto pare, in uno degli stream, gli sviluppatori si sono puntati addosso repliche di pistole presenti nel gioco, il che potrebbe essere considerato un esempio di diffusione della violenza. Inoltre, si dice che uno sviluppatore fosse chiaramente ubriaco durante lo streaming (non possiamo confermarlo, però), un'altra cosa che Twitch non perdonerebbe.

In generale, i ban di Twitch capitano a molti creatori di contenuti famosi e di solito non durano troppo a lungo, ma raramente accadono ad account appartenenti a sviluppatori o editori ufficiali.

Ecco infine il trailer che presenta la patch 0.13, con le "Strade di Tarkov".