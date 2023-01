Marvel Snap, la stagione Terra Selvaggia presentata con un video

Marvel Snap vede oggi il lancio della stagione Terra Selvaggia, che introduce diverse novità all'interno del card battler ispirato all'universo Marvel e ai suoi tantissimi personaggi. Gli sviluppatori del gioco hanno realizzato un video in cui illustrano questi contenuti.

In attesa della modalità Battaglia vs Amici, Marvel Snap continua dunque a ricevere il dovuto supporto post-lancio, e non potrebbe essere altrimenti se consideriamo il grande successo che il titolo diretto da Ben Brode sta riscuotendo tanto su iOS e Android quanto su PC.

La Savage Land Season si conferma la più ricca finora grazie alla presenza di numerose varianti, scenari, carte e ricompense, nonché un personaggio inedito per i possessori di Premium Season Pass: Zabu, la feroce tigre coi denti a sciabola di Ka-Zar.

Fra le location che trovano posto in Marvel Snap con la stagione Terra Selvaggia ci sono Rickety Bridge, Altar of Death, Eternity Range, Plunder Castle e Collapsed Mine: mappe anche stavolta caratterizzate da specifiche peculiarità, come bonus e malus legati alla natura dello scenario.

Si parlava anche di varianti, in questo caso con versioni extra di Storm, Zabu, Ka-Zar, She-Hulk, Shuri ed Enchantress, mentre la parte finale del video è stata dedicata proprio alla già citata modalità Battaglia, in arrivo a breve ma ancora priva di una data ufficiale.

Ulteriori dettagli, come al solito, li trovate nella nostra recensione di Marvel Snap.