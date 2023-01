Final Fantasy 16: l'artwork di buon 2023 senza scritte e date, perfetto da usare come sfondo

Gli autori di Final Fantasy 16 hanno da poco pubblicato un nuovo artwork per augurare buon 2023 ai fan, ma ora possiamo vedere tale immagine senza scritte e date. In questo modo possiamo godere della qualità del disegno senza distrazioni e magari usare il pezzo d'arte come fondo.

L'immagine mostra due personaggi di Final Fantasy 16: il protagonsita Clive e quella che pare essere Jill, di cui ad oggi abbiamo visto molto poco. Ricordiamo che i trailer hanno presentato i due personaggi prima di tutto nella loro versione più giovane, ma - sulla base di quanto abbiamo potuto capire fino a questo momento - dopo un evento catastrofico legato al fratello di Clive - Joshua - e a Ifrit, ci sarà un salto temporale.

Clive è più volte stato mostrato in versione "adulta", con la cicatrice sul volto e l'aspetto da guerriero, mentre Jill è stata perlopiù mostrata nella sua versione giovanile, con i capelli corti. Questo artwork di Final Fantasy 16 ci mostra il personaggio con i capelli lunghi e una spada (o forse uno stocco).

Lo sfondo è poco chiaro, ma i due personaggi sono (pericolosamente) seduti su una struttura che pare protendersi da una torre. Forse fa parte di una città, anche se è difficile confermarlo con i pochi dettagli dell'immagine di Final Fantasy 16.

I fan sono di certo interessati a scoprire di più sul gioco: sappiamo per certo che ci sono novità in arrivo nel 2023, confermate dall'account ufficiale di Final Fantasy 16.