Pokémon: dei pesci giocano in streaming a Violetto, ma poi derubano il proprietario dei suoi soldi

Come forse saprete, esiste un canale YouTube che mostra in streaming dei pesci che giocano a Pokémon. L'idea è "semplice": una telecamera riprende una vasca nella quale nuotano dei pesci, rileva la posizione e attiva un comando del gioco a seconda di essa. Recentemente il canale ha dato il via a una partita di Pokémon Violetto, ma le cose sono sfuggite di mano e i pesci hanno derubato il proprietario dei suoi soldi.

Partiamo però dall'inizio. Durante uno stream, i pesci hanno iniziato battendo un Capopalestra e si sono poi avventurati verso il deserto. Purtroppo, Pokémon Scarlatto e Violetto soffrono di vari problemi tecnici e il software ha subito un crash. Questo significa che la console è tornata alla dashboard. Il sistema ha però continuato a registrare i comandi inseriti dal movimento dei pesci.

Inizialmente, i pesci hanno solo creato un po' di caos nelle impostazioni di sistema, ma alla fine sono stati in grado di accedere al Nintendo eShop, esporre le informazioni di credito del proprietario della console e hanno anche caricato 500 Yen sul portafogli eShop. Successivamente hanno reclamato alcuni bonus d'accesso di Switch Online.

Il proprietario ha reagito bene a tutto l'accaduto, considerandolo un simpatico incidente e nulla più. I pesci non hanno accesso a dei pulsanti che permettono di uscire dal gioco e tornare all'homepage, quindi un crash era l'unico modo per far sì che questo accadesse. Qui sotto potete vedere un video che mostra l'accaduto.

Diteci, vi piacerebbe seguire uno streaming di un pesce che gioca a Pokémon Violetto?