Cobra Kai 6 annunciato ufficialmente da Netflix con trailer, sarà l'ultima stagione

Continua la saga di Daniel Larusso e Johnny Lawrence su Netflix e si concluderà con Cobra Kai 6, la sesta stagione della serie TV annunciata da Netflix che fa da seguito e finale alla serie cinematografica degli anni 80, destinata a mettere in scena nuove avventure per i due protagonisti e i vari comprimari.

La Stagione 6 di Cobra Kai sembra proprio essere l'ultima, considerando che la descrizione del video sostiene chiaramente che si tratta dello "scontro finale", e della "conclusione epica di una saga lunga decadi", in arrivo presto su Netflix.

In base a quanto riferito, si tratta della stagione "più grande", e quella "più tosta" di tutte, destinata a rappresentare il finale della storia. Oltre a un riepilogo di varie scene tratte dalle stagioni precedenti, questo trailer di Cobra Kai 6 mostra anche qualche scorcio sui nuovi eventi in arrivo, che lasciano intendere delle battaglie epiche e risolutive.

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma nel trailer Netflix comunica che arriverà "presto", in attesa di ulteriori dettagli. In ogni caso, sembra che la produzione sia in gran parte terminata e dunque non dovrebbe mancare molto alla messa in onda della serie. Cobra Kai 5 è stato distribuito alla fine dell'estate scorsa, ma è possibile che la compagnia abbia intenzione di comprimere un po' i tempi per il rilascio di questa nuova stagione, ma attendiamo informazioni.

La serie TV ha riscosso finora un grande successo e conta su un seguito di appassionati notevole, come dimostrano anche le valutazioni online anche della Stagione 5. Nel frattempo, potete mettervi in pari con gli eventi guardando le stagioni precedenti su Netflix.