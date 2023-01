Hi-Fi Rush: vediamo i primi minuti di gameplay in italiano

Hi-Fi Rush è stato pubblicato a sorpresa nella giornata di ieri, in coda all'evento Xbox in cui è stato annunciato. Sviluppato da Tango Gameworks, gli stessi degli Evil Within e di Ghostwire: Tokyo, vediamone i primi minuti di gioco in italiano, che abbiamo registrato appositamente per voi dalla versione PC.

Nel video potrete vedere il filmato introduttivo, che spiega come il protagonista sia finito nei guai, ritrovandosi un braccio meccanico e un lettore musicale nel petto, e il tutorial delle meccaniche base, quindi i movimenti, salto e doppio salto, attacchi deboli e forti e combo musicali.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Segui il ritmo mentre l'aspirante rockstar Chai e il suo gruppo bizzarro di alleati si oppongono a una malvagia società che si occupa di migliorie robotiche a suon di combattimenti ritmati! Tango Gameworks, casa produttrice di titoli come The Evil Within e Ghostwire: Tokyo (sì, davvero), ci regala Hi-Fi RUSH, un gioco d'azione completamente inedito in cui i personaggi, il mondo e i combattimenti si muovono a tempo di musica!

Chai Contro Il Mondo

Tacciato di essere "difettoso" dopo che un losco esperimento condotto su di lui da una società ha per sbaglio causato la fusione tra il suo cuore e un lettore musicale, Chai deve ora combattere per la libertà in un mondo in continuo movimento in cui ogni cosa, dai rompicapi su piattaforma agli attacchi dei nemici e perfino ai coloriti scambi di battute, segue il ritmo.

Aprite Il Parterre!

Sfida le armate dei droni aziendali (veri e propri robot) in combattimenti appaganti, resi ancora più intensi dal ritmo. Regola le tue mosse in base alla musica per eseguire vistosi VAI COSÌ, abilità speciali a colpo sicuro e addirittura attacchi combinati con quelli dei tuoi alleati! Vuoi farti notare? Esagera e sfrutta il ritmo per amplificare le tue abilità e guadagnare i tanto agognati punteggi con voto S.

Ribellione Turbolenta E Dirigenza Dura A Morire

Guida una squadra di compagni coloratissimi e arriva a colpire il cuore di una società nemica... senza cuore. Preparati ad affrontare i capi di ogni dipartimento, tra cui produzione, marketing, contabilità e la motivazione crescente con cui difendono i vertici della società nelle incredibili sequenze di combattimento, ognuna con il suo brano dedicato!

Prendi Le Cuffie

Fatti trascinare da una playlist di canzoni originali, oltre a quelle di Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable e non solo! Vuoi mettere in mostra le tue abilità dal vivo davanti a un pubblico collegato in streaming? Non temere: Hi-Fi RUSH include una modalità audio alternativa in cui le canzoni sotto licenza vengono sostituite da tracce originali create appositamente per Hi-Fi RUSH.