Dead Space Remake: New Game Plus confermato, conterrà un finale segreto

Con il remake di Dead Space ormai alle porte, EA Motive ha confermato che ci sarà anche una modalità New Game Plus nel gioco, contenente peraltro un finale segreto che potrà essere sbloccato solo dopo aver completato la storia anche in questa ulteriore modalità.

La modalità New Game Plus sarà disponibile subito al lancio nel gioco, dunque non verrà introdotta attraverso un aggiornamento successivo come spesso accade. In linea con la tradizione, la modalità dovrebbe essere attivabile dopo aver concluso il gioco almeno una volta in versione standard, e contiene anche un finale segreto, che forse potrebbe svelare ulteriori dettagli sulla storia.

In base a quanto riferito da EA Motive, il New Game Plus di Dead Space includerà anche una tuta avanzata di livello 6 per Isaac Clarke, il protagonista, oltre a nuove varianti di necromorfi fantasma, il tutto insieme anche a un finale segreto.

Queste le caratteristiche annunciate dagli sviluppatori attraverso alcuni messaggi su Twitter, in attesa di conoscere meglio i vari contenuti. Difficile pensare a cosa possa riferirsi il finale segreto: quello originale era alquanto inquietante e rimaneva aperto, lasciando ampio spazio all'idea di un seguito e anche questo sarà probabilmente sul medesimo tono, ma potrebbe contenere alcuni elementi narrativi aggiuntivi, visto che la storia del secondo capitolo è ormai nota e sviluppata.

Per il resto, abbiamo visto che i pre-caricamenti sono disponibili su Xbox Series X|S già da alcuni giorni, mentre per PS5 sono emersi dettagli su feedback aptico e trigger adattivi del DualSense.