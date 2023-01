Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un video dietro le quinte per il film Marvel

Marvel ha pubblicato un primo video dietro le quinte per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la pellicola con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Jonathan Majors che darà inizio alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

A poche ore dal terzo trailer italiano di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il filmato approfondisce la trama e soprattutto i personaggi del film, raccogliendo le testimonianze dei relativi interpreti per questa nuova esperienza.

L'introduzione di Kevin Feige spiega come la figura di Ant-Man sia stata finora spesso sottovalutata, eppure è grazie al suo contributo che gli Avengers sono riusciti a trovare un modo per invertire il processo messo in atto da Thanos durante Infinity War ed Endgame.

Proprio per questo motivo, ha detto Feige, è sembrato giusto dare inizio alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe proprio con un nuovo film di Ant-Man, che racconterà una storia decisamente coinvolgente e dai toni epici grazie al ritorno di Kang il Conquistatore, il potente villain interpretato da Majors.

Introdotto nella serie Loki, Kang diventerà la nuova nemesi degli Avengers nei prossimi capitoli di una saga che sembra finalmente aver imboccato la strada giusta, dopo una serie di produzioni per la Fase 4 francamente dimenticabili.