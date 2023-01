PlayStation Plus Premium: uno dei classici ha ottenuto ora il supporto per i trofei

In maniera piuttosto inaspettata, a distanza di vari mesi dal suo rilascio nel catalogo PlayStation Plus Premium, un classico di PSP ha ricevuto in questi giorni il supporto per i trofei, quando ormai si pensava non fosse più possibile: si tratta di Super Stardust Portable.

Lo sparatutto uscito in origine su PlayStation Portable era stato aggiunto a sorpresa nel catalogo di PlayStation Plus Premium lo scorso giugno ma non aveva il supporto per i trofei. Essendo passati diversi mesi, sembrava impossibile che lo ottenesse in seguito, ma a quanto pare le operazioni di questo tipo seguono disegni imperscrutabili, visto che sono stati inseriti adesso.

Disponibile all'interno del catalogo di classici destinato agli abbonati Premium di PlayStation Plus, Super Stardust Portable può dunque ora contare anche sugli obiettivi sbloccabili di PlayStation, introdotti per l'occasione per venire incontro ai gusti moderni.

Uscito originariamente nel 2008 come versione appositamente sviluppata per PSP dell'originale su PS3, Super Stardust Portable è uno sparatutto con visuale dall'alto che ripropone la classica struttura della serie Stardust con alcune variazioni. Venne accolto in maniera un po' contrastante all'epoca, ma si tratta comunque di un gioco significativo nel catalogo di PSP e che può valere la pena recuperare.

