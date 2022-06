Super Stardust Portable spunta a sorpresa nel catalogo di PlayStation Plus Premium

Sembra che una nuova aggiunta sia emersa a sorpresa all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium, con Super Stardust Portable che figura tra i classici giocabili liberamente dagli abbonati al nuovo servizio Sony, nonostante non figuri al momento negli elenchi ufficiali.

Non sappiamo se si tratti di un errore nella disponibilità del gioco o nell'elenco dei titoli, in ogni caso, come riporta Eurogamer.net, Super Stardust Portable risulta giocabile gratuitamente da coloro che sono abbonati al servizio PlayStation Plus Premium.

Super Stardust Portable, uno screenshot

D'altra parte, trattandosi di un titolo decisamente famoso per PSP nonché sviluppato da Housemarque e pubblicato da Sony, era altamente probabile che fosse un candidato ideale a entrare a far parte del catalogo dei classici.

In effetti, la pagina ufficiale su PlayStation Store riferisce che Super Stardust Portable è incluso nel catalogo dei classici di Premium, dunque la questione è praticamente ufficiale, in attesa di correzioni nelle segnalazioni sui giochi disponibili.

Uscito originariamente nel 2008 come versione appositamente sviluppata per PSP dell'originale su PS3, Super Stardust Portable è uno sparatutto con visuale dall'alto che ripropone la classica struttura della serie Stardust con alcune variazioni. Venne accolto in maniera un po' contrastante all'epoca, ma si tratta comunque di un gioco significativo nel catalogo di PSP e che può valere la pena recuperare.

Ricordiamo che il nuovo PlayStation Plus a tre livelli è disponibile da oggi in Italia e Sony ha festeggiato il lancio del servizio in Europa con uno spot pubblicitario ufficiale intitolato "Mr Malcolm".