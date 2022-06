Star Wars Jedi, serie TV con Cameron Monaghan in arrivo su Disney+?

Star Wars Jedi potrebbe diventare una serie TV per la piattaforma streaming Disney+ con Cameron Monaghan, l'attore che interpreta Cal Kestis nei giochi, secondo un rumor.

Annunciato con un teaser il mese scorso, Star Wars Jedi: Survivor vedrà il ritorno del personaggio, ma a quanto pare Disney ha intenzione di puntare su questo franchise anche con uno show live action dall'indubbio potenziale.

"Questo rumor mi è arrivato da una fonte di cui mi sono fidato in passato. Pare che sia in lavorazione una serie su Cal Kestis per Disney+", ha dichiarato lo youtuber Kristian Harloff.

"La notizia al momento è che Cameron Monaghan abbia firmato per interpretare il personaggio anche nello show. Non ci sono ancora date relative al progetto, ma questa fonte mi dice che sta succedendo davvero."

Immaginiamo che un'eventuale conferma ufficiale da parte di Disney richiederà ancora qualche tempo, ma potrebbe senz'altro essere un'ottima mossa in concomitanza con il lancio di Star Wars Jedi: Survivor.