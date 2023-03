Neverwinter: il trailer di Menzoberranzan, la 25ª espansione disponibile ora

Durante l'evento dedicato a D&D è stato mostrato il nuovo trailer di Menzoberranzan, la 25ª espansione di Neverwinter che è ora disponibile su PC, PlayStation e Xbox.

Il comunicato ufficiale recita: "La scrittura di R.A. Salvatore in Legend of Drizzt è diventata sinonimo della visione che molti fan di D&D hanno dei Forgotten Realms. Con la pubblicazione di Dao of Drizzt in autunno e l'imminente conclusione dell'ultima trilogia con protagonista il ranger drow, Lolth's Warrior, Salvatore ha ripensato al personaggio che ha significato così tanto per i fan."

"I partner di Wizards, Gearbox Publishing e Cryptic Studios, hanno collaborato con Salvatore per creare Menzoberranzan, 25ª espansione per il popolare MMO Neverwinter. La nuova espansione è disponibile ora su PC, Xbox e PlayStation e consente ai giocatori di esplorare la pericolosa città per la prima volta nel gioco."

"È molto diverso scrivere per un videogioco che per un romanzo", ha dichiarato Salvatore in un'intervista rilasciata durante il D&D Direct. "Si cammina per strada guardando il mondo attraverso gli occhi di Drizzt. Quando scrivo un videogioco, invece, il personaggio più importante per il giocatore è quello che sta interpretando. In Neverwinter, il lavoro che stanno facendo mi stupisce sempre e il fatto che si rifacciano a cose fatte da me mi fa sentire molto bene".

Diteci, proseguirete le vostre avventure in Neverwinter con l'espansione Menzoberranzan? Vi ricordiamo anche che è stato annunciato il DLC di D&D di Minecraft.