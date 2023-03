Minecraft Dungeons & Dragons: il DLC con storia, mostri e dadi si mostra con un trailer

Dungeons & Dragons è prima di tutto un franchise dedicato ai giochi da tavolo, ma la sua influenza sul mondo videoludico, diretta o indiretta, è indiscussa. Wizards of the Coast sta investendo anche nel mondo dei videogiochi e uno dei modi scelti è collaborare con Mojang per la realizzazione di un DLC di Dungeons & Dragons per Minecraft. Sarà disponibile nella primavera 2023 nel Marketplace di Minecraft. Poco sotto ne potete vedere il trailer.

"Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Wizards of the Coast per introdurre in Minecraft un nuovissimo DLC di Dungeons & Dragons incentrato sulla storia! Non vediamo l'ora che la comunità si tuffi nel gioco e sperimenti una rivisitazione a blocchi del mondo di D&D", ha dichiarato Riccardo Lenzi, Senior Producer di Mojang Studios.

La descrizione ufficiale recita: "In questo nuovo DLC di Minecraft D&D, i giocatori potranno scegliere tra varie classi - come il barbaro o il mago - ed esplorare cinque luoghi iconici dei Forgotten Realms, come Candlekeep e Icewind Dale, sconfiggendo i classici cattivi come i beholders, i mimic, i mindflayers e, naturalmente, i draghi!"

"Questa nuova e originale avventura permette ai giocatori di personalizzare le statistiche dei loro personaggi e di lanciare dadi a 20 facce per determinare come procedere, con dialoghi completamente doppiati. Giocate con gli amici e vivete un'esperienza unica di D&D nel mondo di Minecraft."

Qui sotto potete vedere una serie di immagini dedicate al DLC di Dungeons & Dragons per Minecraft.

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? Vi interessa questa nuova avventura interna a Minecraft?