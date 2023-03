The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: il primo vero gameplay vi ha convinto?

Dopo lunga attesa è finalmente stato mostrato un grande video di presentazione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'esclusiva Switch in arrivo il 12 maggio 2023. Avevamo già visto alcuni trailer, ma fino a oggi non c'era stato modo di capire esattamente quali sarebbero state le meccaniche di gioco.

Proprio per questo, pur avendo qualche sentore di quel che ci attendeva, avevamo ancora parecchi dubbi sul carico di novità previste per questo nuovo The Legend of Zelda. Dopotutto, non si tratta di un capitolo completamente nuovo, ma più che altro di una sorta di evoluzione di Breath of the Wild. Dopo anni Tears of the Kingdom sarebbe stato in grado di stupire quanto il suo predecessore?

Ovviamente non abbiamo ancora una risposta visto che non abbiamo provato il gioco, ma ci sentiamo di affermare che questa presentazione ha saputo mettere in luce una serie di novità molto interessanti.

Breath of the Wild punta molto sulla libertà e sul senso di scoperta e anche Tears of the Kingdom sembra spingere in questa direzione, dando al giocatore la possibilità di sperimentare in vari modi. Uno dei primi elementi mostrati è la funzione di fusione degli oggetti con le armi: se in precedenza non si doveva far altro se non raccogliere, rompere e raccogliere armi in ripetizione, trovandone di più forti man mano che avanzavamo, ora abbiamo molta più varietà. Secondo quanto mostrato, sarà possibile unire quasi ogni oggetto con le nostre armi, scudi e anche con le frecce.

Le possibilità sembrano già molto interessanti e pensate non solo per rendere più potenti le armi, ma anche per variare il gameplay. Potremo ad esempio creare nuvole di fumo posizionando un fungo su uno scudo, aumentare il raggio d'attacco fondendo due armi lunghe o creare frecce speciali al volo, magari congelanti o addirittura con un effetto di inseguimento dei nemici. Queste novità potrebbero anche aiutare chi magari non è abilissimo con il controller.

A tutto questo si somma la possibilità di incollare oggetti e creare mezzi di spostamento: avevamo già notato la cosa in un trailer precedente, ma ora abbiamo visto nel dettaglio il funzionamento ed è chiaro che anche in questo caso potremo realizzare mezzi a seconda del nostro gusto. Sommando anche il fatto che potremo passare attraverso i soffitti per raggiungere il tetto di un edificio o di una collina (partendo da una grotta ad esempio), è chiaro che le capacità di movimento di Link sono state espande ancora di più.

L'impressione è quindi che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si voglia costruire attorno alla stessa filosofia del precedente capitolo. Le novità sembra molto interessanti, ma ora vi chiediamo: vi hanno convinto? Oppure avreste preferito un cambio totale? Parliamone.

