Gotham Knights Deluxe Edition in sconto per le Offerte Amazon di Primavera 2023 al minimo storico

Le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 finiranno oggi ma ancora ci permettono di ottenere tanti sconti su prodotti di primo livello. Un esempio è l'offerta per Gotham Knights Deluxe Edition in versione PS5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 saranno disponibili fino al 29 marzo 2023, precisamente fino alle 23:59. Ovviamente, per alcuni prodotti, è possibile che la promozione termini prima di tale giorno e ora, in quanto il numero di unità in sconto a disposizione potrebbe esaurirsi. Il nostro consiglio, quindi, è di non attendere troppo se vi interessa il prodotto e se il prezzo è quello giusto per voi!

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 94.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Gotham Knights Deluxe Edition propone una serie contenuti esclusivi come il Pack Visionario (DLC che include Trasmogrificazione "Vigilante della notte Jim Lee", tuta "OF THE FUTURE", emote, attrezzatura potenziata, componenti di recupero), il bonus skin personalizzata "233" per la Batcycle e ovviamente il gioco base.