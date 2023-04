Star Wars Jedi: Survivor migliorerà ogni aspetto di Fallen Order, dice Respawn

Gli sviluppatori di Respawn Entertainment a quanto pare sono piuttosto fiduciosi del lavoro svolto con Star Wars Jedi: Survivor, tanto che affermano che il gioco migliora ogni aspetto dell'originale, dalla trama al gameplay.

"Penso che Jedi: Survivor espanda Fallen Order in ogni modo possibile", ha detto il principal UI visual designer Daanish Syed. "In termini di storia e il gameplay dell'esplorazione, tutto ciò che abbiamo fatto è stato spingere questi aspetti all'estremo".

Il concetto è stato ribadito anche dal lead producer Paul Hatfield, che ha spiegato che con Star Wars Jedi: Fallen Order l'obiettivo era creare delle basi solide, che con Jedi: Survivor gli sono state ulteriormente migliorate.

"Quando abbiamo iniziato il progetto, Stig Asmussen (il director di entrambi i titoli) è stato molto chiaro riguardo i pilastri che sono importanti per il gioco", ha detto Hatfield. "Per il primo, si trattava più che altro di costruire il team da zero e che questo padroneggiasse gli obiettivi che ci eravamo fissati. Stavamo imparando e costruendo il gioco allo stesso tempo."

"Quindi per il secondo gioco, ci siamo detti "ok, abbiamo imparato un milione di cose, abbiamo ascoltato così tanti feedback, sia quelli interni che dei giocatori. Mettiamo tutto insieme e impacchettiamolo con un fiocco."

Per scoprire se effettivamente le parole di Syed e Hatfield troveranno un riscontro effettivo non dovremo attendere a lungo, dato che Star Wars: Jedi Survivor sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 28 aprile. Se ancora non lo avete vi suggeriamo di leggere il nostro provato pubblicato ieri.