Non è stato, a nostro avviso, un matrimonio felice: la trama di Road 96 Mile 0 si ritrova ben presto impigliata in alcune scelte obbligate dovute alla sua natura di prequel di Road 96, e il gameplay, incentrato su scelte di dialogo e sezioni da rhythm game, non riesce a trovare un chiaro centro di gravità attorno a cui sviluppare un ragionamento ludico chiaro e coerente. Ne consegue una produzione piuttosto confusa negli intenti e non riuscita dal punto di vista dell'esecuzione, incapace di catalizzare le emozioni e l'attenzione dei giocatori, pur presentando alcune scelte di alto impatto nella regia di alcuni dei suoi percorsi su roller e skateboard a tempo di musica.

La strana coppia

Zoe e Kaito, protagonisti di Road 96 Mile 0, sono due vecchie conoscenze per gli appassionati dei videogiochi prodotti da DigixArt

Road 96 Mile 0 si apre con una delle trasmissioni di Sonya Sanchez, unica giornalista di Petria. Nella puntata di GNN Special mostrata all'inizio dell'avventura, Sonya si trova a White Sands, esclusivo quartiere residenziale che ospita, tra gli altri, anche lei e il Presidente Tyrak, oltre alle famiglie dei vari ministri. Anche Zoe, figlia del Ministro del Petrolio, vive a White Sands; il suo amico Kaito, invece, risiede con i suoi genitori a Piazza Tyrak, destinato alle case della classe operaia che regge le vite lussuose degli abitanti più abbienti della zona.

Sia Zoe, sia Kaito hanno elementi "ereditati" dalle loro precedenti comparse nei videogiochi sviluppati da DigixArt: Zoe non si separa mai dal suo fido trombone (protagonista di una delle sezioni più memorabili di Road 96), mentre Kaito non è ancora sceso a patti con la perdita della sua amica Aya, personaggio centrale in Lost in Harmony, morta giovanissima per un cancro causato dall'elevatissimo inquinamento dell'aria di Petria. Kaito, giovane ribelle, mette in discussione le certezze di Zoe, rampolla di una delle famiglie più altolocate di Petria: questo aspetto assume rilievo in una apposita barra, sempre presente nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, che mostra l'orientamento dei protagonisti verso la rivoluzione o l'adesione al regime totalitario vigente nel Paese.

Nel corso dell'avventura veniamo spesso posti dinanzi a scelte narrative che condizionano alcuni eventi nella trama di gioco e portano a vari finali, incoraggiando una nuova partita dopo il completamento, in circa quattro ore, della prima run di Road 96 Mile 0: al contrario di quanto avveniva in Road 96, però, le diramazioni narrative sono davvero poche e rimangono inscritte in uno schema ben preciso, finalizzato a mettere Zoe in una particolare condizione rilevante nella trama di Road 96.

Nel complesso, questo prequel fallisce nel mettere in campo una storia di ampio respiro: è chiara l'intenzione degli sviluppatori di creare un prodotto più contenuto e meno ambizioso da un punto di vista narrativo, ma in Road 96 Mile 0 ci troviamo davanti a una trama che non emoziona e non sorprende. Tornano molti dei personaggi già visti in Road 96 in dei cameo talvolta piacevoli, ma Zoe e Kaito restano, per tutta la durata del loro viaggio, due personaggi piuttosto stereotipati e ingessati. Non aiuta l'infelice gestione dei loro punti di vista: in alcuni momenti ci troviamo a impersonare Zoe, in altri Kaito, e se un protagonista "muto" funzionava benissimo in Road 96 - dove ci trovavamo a vivere le avventure, in sequenza, di più emigranti anonimi - non si può dire lo stesso in questo prequel, in cui l'alternanza tra i due personaggi ci porta alla strana sensazione di dover abbandonare, a turno, il controllo (seppur parziale) delle loro emozioni e reazioni, restituendole alla guida del team, in un quadro che complessivamente non si mantiene sempre coeso e coerente. Sono poi presenti alcuni escamotage narrativi assolutamente surreali, finalizzati a portare avanti una difficilissima missione che verrà svolta dal duo verso la fine dell'avventura, con il prezzo di mettere in serio pericolo le fondamenta di una trama che vorrebbe mantenere una certa sospensione dell'incredulità.