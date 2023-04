Regno Unito: nel 2022 il mercato videoludico è sceso a £7,05 miliardi di ricavi

Stando al report pubblicato sulle pagine di GamesIndustry, il mercato videoludico del Regno Unito ha registrato incassi pari a 7,05 miliardi di sterline, circa 8,07 miliardi di euro, con un importante calo del 5,6% su base annuale. In compenso parliamo di un +17% se confrontato agli anni precedenti alla pandemia da Covid-19, che tanto hanno favorito questo settore.

Rispetto al 2021, nel Regno Unito gli incassi hardware sono scesi del 19%, per un totale di 2,16 miliardi di sterline. Nello specifico i ricavi generati dalla vendita di console sono calati del 27% su base annuale, il segmento PC del 14%, gli accessori del 15% e visori VR del 6,6%.

Questi dati indicano che il mercato si sta stabilizzando dopo un periodo di crescita senza precedenti dovuto al Covid-19 a cui si somma la lenta diffusione delle console nona generazione che si contrappone declino di quelle di ottava generazione, oltre a all'incertezza generale del mercato e le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina.

"Le console rimangono il settore più grande per quanto riguarda le vendite hardware, ma ha registrato il calo più netto nel 2022, in parte a causa della naturale progressione e diffusione delle console di nona generazione, che si contrappone al declino della generazione precedente", secondo Dorian Bloch, Senior Client Director al GfK.

"Altri fattori includono i problemi ben documentati dei componenti della catena di approvvigionamento, costi più elevati delle materie prime a causa della carenza e del rallentamento delle spedizioni nei magazzini e nei porti, che hanno interessato tutti i settori dell'hardware, inclusi i videogiochi.

"Molto può ancora essere attribuito all'incertezza del Covid, ma la guerra Russia-Ucraina, la recessione, l'inflazione, l'aumento dei costi energetici/alimentari/della vita giocano tutti un ruolo nello smorzare la fiducia dei consumatori, che rimandano importanti decisioni di acquisto, incluso ovviamente l'hardware di gioco ."

I ricavi del segmento software sono invece cresciuti dello 0,4% nel 2022 per un totale di 4,57 miliardi di sterline. In particolare su mobile si è registrato un aumento del 11% , le vendite digitali per PC del 2,2%, mentre quelle fisiche e digitali per console sono diminuite rispettivamente del 4,7% e del 4,3%.

Secondo gli analisti di Omdia, il calo registrato su console è dovuto in parte a un ritorno dei livelli di coinvolgimento dei giocatori pre-pandemia e la scarsa disponibilità di PS5 durante lo scorso anno.

"Il segmento digitale del mercato delle console del Regno Unito è stato influenzato da un ulteriore spostamento verso i livelli di coinvolgimento pre-pandemia, con un conseguente minor numero di download di titoli software legacy e una riduzione della spesa per i DLC", ha affermato Matt Bailey, analista di Omdia.

"La mancanza di fornitura di hardware, in particolare per PS5, ha anche impedito a molti aspiranti possessori di console di nona generazione di spostare la propria spesa verso contenuti digitali di valore superiore. E, sebbene i servizi in abbonamento per console rimangano un'area chiave di crescita, non stanno ancora generando i ricavi necessari per compensare i cali in altre aree della spesa nel mercato digitale".