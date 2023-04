Il Trono di Spade: nuova serie TV prequel su Aegon Targaryen nei piani di HBO, per Variety

Sembra esserci una nuova serie di Game of Thrones in arrivo da HBO, che potrebbe essere un'altra serie TV prequel incentrata, in questo caso, sulle conquiste di Aegon Targaryen sui Sette Regni di Westeros, in base a quanto riferito da alcuni fonti a Variety.

Oltre a House of the Dragon, HBO avrebbe dunque intenzione di approfondire ancora la conoscenza di Casa Targaryen con un'altra serie prequel incentrata sulle figure di Aegon e le sue sorelle/mogli Visenya e Rhaenys, sulle loro battaglie a la conquista di gran parte del continente conosciuto.

Si tratterebbe dunque della storia di come Aegon I è diventato il primo Re di Westeros, unendo tutto il territorio sotto un'unica guida, fondando a dinastia dei Targaryen e il Trono di Spade, in pratica eventi avvenuti circa 300 anni prima di quelli narrati poi nella serie principale di HBO.

Lo stesso autore dei libri, George R.R. Martin, aveva riferito in precedenza che diversi progetti di spin-off legati a Il Trono di Spade erano stati accantonati da HBO, che ha praticamente mandato avanti solo House of the Dragon.

Tuttavia, sembra ci sia stato qualche cambiamento all'interno della compagnia, con la decisione di riprendere almeno uno dei progetti in cantiere e mettere in scena questa nuova serie prequel sui Targaryen. Si tratterebbe di un'inversione di rotta dopo la cancellazione della serie che aveva per protagonista Naomi Watts, abbandonata dopo l'episodio pilota, ma attendiamo eventuali delucidazioni da HBO che per il momento rifiuta di commentare il rumor.