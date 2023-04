Road 96: Mile 0, il trailer di lancio dell'avventura on the road per PC e console

Da oggi Road 96: Mile 0 è disponibile su Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch e per celebrare DigixArt e Ravenscourt hanno pubblicato il trailer di lancio, che potrete guardare nel player sottostante.

Road 96: Mile 0 è un prequel di Road 96 ambientato a White Sands, una lussuosa comunità di Petria, e si svolge poco prima del viaggio vissuto in Road 96. I giocatori si alterneranno tra i ruoli di Zoe, personaggio centrale nel gioco originale, e Kaito, due adolescenti con background e credenze opposte.

Al contrario dell'originale, purtroppo questo prequel non è riuscito a convincerci del tutto, come spiegato nella nostra recensione di Road 96: Mile 0:

"Road 96 Mile 0 non è il prequel che speravamo: abbandonata la struttura procedurale e le dinamiche roguelike per introdurre delle sezioni da rhythm game decisamente poco a fuoco, il lavoro svolto da DigixArt manca di quella incisività politica, emotiva e ludica che aveva contraddistinto Road 96, e i margini di rigiocabilità risultano drasticamente ridotti. È del tutto comprensibile la volontà del team di cambiare direzione e intraprendere nuovi percorsi, ma il lavoro svolto dagli sviluppatori di Montpellier manca di focus e di capacità di coinvolgere il giocatore nelle varie anime dell'avventura. Non aiuta una colonna sonora nel complesso piuttosto piatta, lontana dai picchi raggiunti dalle sonorità anni '90 di Road 96. Restano alcuni segmenti convincenti a livello narrativo e di gameplay, ma sappiamo che DigixArt ha ben altre potenzialità, come ampiamente dimostrato dalla riuscitissima avventura on the road che tanta fortuna aveva portato al team nel 2021."