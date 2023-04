XDefiant: annunciata la closed beta e uno showcase per lo sparatutto di Ubisoft, ecco date e orari

Presto scopriremo maggiori dettagli su XDefiant. Ubisoft ha annunciato una showcase in diretta dedicato al suo sparatutto multiplayer in prima persona free-to-play. Segnatevi data e orario sul calendario: l'evento andrà in onda a partire dalle 19:00 italiane del 13 aprile 2023. Inoltre, lo stesso giorno apriranno i server della Closed Beta.

Potrete seguire l'evento all'orario indicato dal canale YouTube ufficiale di Ubisoft, a questo indirizzo. Seguiremo l'evento anche sul canale Twitch di Multiplayer.it, a cui vi consigliamo di iscrivervi se ancora non lo avete fatto se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre dirette.

Come detto in apertura, il 13 aprile alle 19:00 italiane inizierà la Closed Beta di XDefiant, che si concluderà il 23 aprile alle 20:00. Potrete registrarvi sul sito ufficiale di Ubisoft a questo indirizzo.

L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer, in cui vari content creator commentano la loro esperienza con Xdefiant, con annesse alcune sequenze tratte dal gioco. Stando ai dettagli forniti da Ubisoft, la diretta del 13 aprile offrirà un nuovo assaggio del gioco e uno match di esibizione.

XDefiant è uno sparatutto multiplayer free-to-play che combina intense sparatorie con equipaggiamenti personalizzati e fazioni specializzate di squadre di pistoleri, chiamati Ribelli, in lotta per il dominio in modalità di gioco 6v6.