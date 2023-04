ASUS ROG lancia una linea di abbigliamento in edizione limitata firmata Blowhammer

In occasione del lancio di ROG Phone 7 in programma per il 13 aprile, oggi ASUS e Blowhammer hanno annunciato di aver unito le forze per dare vita alla linea di abbigliamento in edizione limitata "Blowhammer x ROG" che celebra la community di Republic of Gamers con felpe e magliette con stili, colori e motivi che richiamano quelli iconici del brand

Per chi non lo sapesse, Blowhammer è un brand che da dieci anni crea artwork per capi di abbigliamento dal design unico. La linea di abbigliamento realizzata con ASUS presenta capi in diverse colorazioni per rispondere alle esigenze e ai gusti di tutti.

Nello specifico le colorazioni sono: nero con i classici profili rossi, che richiamano il logo del brand ROG, e bianco con i dettagli in azzurro, ormai tratto distintivo del ROG Phone. Verrà inoltre utilizzata la produzione "Just-in-time", ovvero verranno realizzati solo i capi che verranno effettivamente acquistati dai giocatori, riducendo così al minimo l'impatto ambientale.

La linea Blowhammer x ROG sarà in vendita solo fino al 5 giugno sul portale ufficiale di Blowhammer, a questo indirizzo. Fondamentalmente ci sono due tagli di prezzo, 38,90 euro per le T-shirt e 69,90 euro per le felpe con cappuccio. Se siete interessati sarete felici di sapere che fino al 13 aprile potrete usufruire del codice "BHXROG" (senza virgolette) per ottenere uno sconto del 15% di sconto su tutta la linea.

Vi ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili le promozioni del ROG Festival di ASUS, che giusto oggi si sono ampliate con nuovi prodotti, inclusi notebook, smartphone e cuffie da gaming.

Vuoi saperne di più sui prodotti ASUS ROG? Dai un'occhiata alla nostra pagina dedicata con news, recensioni e video!