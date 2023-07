Elden Ring down per manutenzione: patch 1.10 in arrivo oggi, 27 luglio

Elden Ring risulta attualmente down oggi, 27 luglio, con il gioco offline per manutenzione programmata questa mattina, in occasione del rilascio della patch 1.10 che dovrebbe portare diverse novità e aggiornamenti, in attesa di conoscerne i dettagli.

La patch 1.10 è in applicazione su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e dovrebbe contenere vari aggiornamenti interessanti, che verranno svelati non appena saranno pubblicate le note ufficiali della patch, ancora non messe a disposizione da parte di Bandai Namco.

A causa dell'aggiornamento, Elden Ring è offline da questa mattina alle ore 9:00 italiane, con il down previsto durare circa 3 ore su tutte le piattaforme, in base a quanto riferito nel tweet ufficiale dell'account del gioco, visibile qui sotto.