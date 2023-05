Marvel: il cosplay di Black Widow di missbrisolo mostra la trasformazione da spia a eroina in video

Il Multiverso Marvel è ampio e denso di personaggi. Al cinema ne sono già arrivati molti e una certa fetta di questi ci ha già lasciati. Un esempio è Black Widow, precisamente la Vedova Nera di Natasha Romanoff, che non è più parte della storia dell'MCU. Non per questo i fan l'hanno dimenticata e anche nel mondo del cosplay viene continuamente celebrata. Ora, ad esempio, missbrisolo ci propone il proprio cosplay di Black Widow in un video nel quale la spia si trasforma in eroina.

missbrisolo ci propone una transizione ispirata dal primo Avengers. La vediamo in un vestito nero elegante, come nella scena dell'interrogatorio, ma poi si "trasforma" e indossa il costume da eroina per essere un vero Avenger. Il cosplay è di ottima qualità, non c'è che dire.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Black Widow / Natasha Romanoff realizzato da missbrisolo? Il personaggio Marvel è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?