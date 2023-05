Discord a breve costringerà tutti a cambiare il proprio nome utente

Discord, app di messaggistica spesso usata dalle comunità videoludiche, ha appena annunciato alcuni importanti cambiamenti. In breve, gli utenti saranno a breve costretti a cambiare il proprio nome utente. Vediamo però più precisamente come funziona.

Come spiegato tramite il blog ufficiale di Discord, agli utenti verrà richiesto di cambiare il proprio nome utente con uno nuovo, con l'eliminazione delle cifre identificative. Attualmente, i nomi utente di Discord hanno una serie di numeri applicati automaticamente, ma con le nuove modifiche in arrivo all'infrastruttura dell'applicazione, l'identificativo numerico sarà completamente eliminato. Il post spiega che questo cambiamento consentirà agli utenti di "identificare e connettersi più facilmente con i propri amici" e che i nuovi nomi utente scelti saranno unici per l'utente di Discord.

I nuovi nomi utente consentiranno nomi composti da caratteri scelti dall'alfabeto a-z, numeri da 0 a 9, un trattino basso (_) e un punto. I nuovi nomi devono essere compresi tra 2 e 32 caratteri, completamente minuscolo, senza caratteri speciali, senza periodi continui e devono rispettare le linee guida della comunità. Le nuove modifiche ai nomi utente saranno introdotte nel corso delle prossime settimane e l'app avviserà gli utenti che possono applicare un nuovo nome. Il post sul blog afferma anche che gli utenti con account più vecchi potranno cambiare il nome utente più rapidamente rispetto agli account più recenti.

L'intenzione è quella di permettere alle persone di avere nomi senza la necessità di discriminatori numerici: account#0001, questo è il formato attuale; ma a breve sarà solo @account. L'utente potrà però definire anche un "Display Name", ovvero un nickname che potrà contenere anche caratteri speciali, spazi ed emoji. Il Display Name può essere cambiato liberamente. Si tratta in breve di una soluzione simile a Twitter.

Tuttavia, alcuni utenti online hanno espresso la loro preoccupazione per il nuovo cambiamento, ritenendo che non solo renderà le cose più confuse per gli utenti, ma potrebbe potenzialmente correre il rischio di perdere la privacy quando si usa Discord. Nel tweet qui sotto potete vedere un esempio, con anche un'immagine che spiega a colpo d'occhio i cambiamenti nel nome utente.

Diteci, cosa ne pensate?