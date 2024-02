Heading Out, la data di uscita è stata annunciata con un trailer

Heading Out ha una data di uscita ufficiale su PC via Steam, annunciata da Serious Sim e Saber Interactive con un nuovo, affascinante trailer del gameplay: il gioco sarà disponibile a partire dal 7 maggio.

Caratterizzato da un interessante impianto narratvo e da un mix di elementi roguelike e simulativi, Heading Out si ispira a classici come Vanishing Point e Thelma & Louise per consegnarci un'esperienza decisamente diversa dal solito.

Il gioco sarà presente al PAX East dal 21 al 24 marzo con una demo giocabile presso il padiglione Indie Games Poland.