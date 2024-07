Gran Turismo 7 ottiene l'aggiornamento 1.49 con 6 auto, il nuovo circuito alpino e fisica migliorata

L'annunciato aggiornamento 1.49 di luglio per Gran Turismo 7 sarà disponibile nelle prossime ore, come da programma, e amplierà il gioco con l'aggiunta di un nuovo circuito alpino, 6 nuove auto e vari aggiornamenti applicati alla fisica che dovrebbero comportare alcune variazioni nel gameplay.

L'update 1.49 era stato già presentato nelle settimane scorse, ma sarà disponibile solo alle ore 8:00 di domani mattina, 25 luglio, con il rollout in partenza in tutto il mondo nelle prossime ore. Si tratta di un aggiornamento importante, come dimostrano le varie comunicazioni arrivate da parte di Polyphony Digital e Sony al riguardo.

Si tratta di diversi contenuti e alcuni aggiornamenti molto interessanti al modello di guida, che subirà alcune variazioni grazie all'introduzione di una fisica più avanzata, soprattutto per quanto riguarda il comportamento delle sospensioni e delle gomme, portando a una gestione più naturale delle auto in curva, oltre a un'usura più convincente dei pneumatici.