L'update di Gran Turismo 7 di luglio aggiunge una nuova pista e 6 auto, ecco quando sarà disponibile

Gli sviluppatori di Polyphony Digital hanno presentato il nuovo ricco aggiornamento gratuito di Gran Turismo 7, che sarà disponibile su PS4 e PS5 a partire dal 25 luglio e porterà con sé diverse novità. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra i nuovi contenuti in arrivo, che trovate nel player sottostante.

Continua dunque il corposo e ben ritmato supporto post-lancio del gioco di corse in esclusiva per PlayStation, con la novità più interessante della patch 1.49 rappresentata indubbiamente da una nuova pista, o meglio di un gradito ritorno. Stiamo parlando infatti dell'Eiger Nordwand, un circuito montano fittizio ambientato a sud della Svizzera, apparso per la prima volta in Gran Turismo HD Concept del 2006 e apparso successivamente in ogni gioco della serie.