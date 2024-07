Presto Bloodborne potrebbe essere giocabile su PC, grazie all'emulazione

Sony non ha mai convertito Bloodborne per PC , ma presto il titolo di FromSoftware potrebbe essere giocabile anche su questa piattaforma, grazie ai progressi fatti nel mondo dell'emulazione . Per la precisione, la versione 0.1.1 dell'emulatore shadPS4 riesce a caricare la schermata di creazione del personaggio , come visibile nel video sottostante.

Arriverà prima l'emulazione di Sony?

Quindi avviando il gioco tramite emulatore è possibile accedere al menù e selezionare l'opzione per avviare una partita. Se vi sembra poco, sappiate che è il primo emulatore che raggiunge un simile risultato con Bloodborne.

George Moralis, l'autore di ShadPS4, avverte comunque che è tutto ancora work in progress, quindi non aspettatevi di giocare tutto il titolo di FromSoftware su PC a breve.

Come sempre in questi casi va specificato che l'atto di emulare non è illegale: se possedete una copia originale del gioco, avviarla tramite emulatore e giocarci è consentito dalla legge, così com'è tutelato il diritto di farne una copia di back-up per conservare l'integrità dell'oggetto acquistato. Non potete però distribuire i file protetti da copyright in alcun modo, perché equivarrebbe a pirateria.

Se vogliamo la corsa a emulare Bloodborne su PC dimostra quanto il gioco sia desiderato dagli utenti di questa piattaforma, tanto che viene da chiedersi come mai Sony non realizzi una conversione ufficiale, considerando che ormai ci sta portando tutte le sue proprietà intellettuali più importanti, come gli Horizon, i God of War e The Last of Us. Possibile che Bloodborne non meriti un po' di amore in più?

Sicuramente non parliamo dell'esclusiva più venduta di PS4, ma è vero che ancora oggi è molto giocato, tanto da aver subito l'influsso di Shadow of the Erdtree.