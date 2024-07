Bloodborne ha vissuto una grossa crescita di giocatori grazie al lancio di Shadow of the Erdtree

La risonanza del lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l'espansione del primo open world di FromSoftware, ha fatto bene anche ad altri titoli dello studio, che hanno visto un notevole ritorno di giocatori, come Bloodborne per PS4 (giocabile anche in retrocompatibilità su PS5), altro soulslike di grande fama.

Stando a quanto riportato da TrueTrophies, che ha elaborato i dati di oltre 3,1 milioni di account PSN attivi, su PS5 e PS4, Bloodborne ha visto un aumento del 57% del suo numero di giocatori nel corso del mese di giugno. Ancora più interessante, nell'ultima settimana del mese, dopo il lancio di Shadow of the Erdtree, il numero di giocatori di Bloodborne è aumentato dell'11%, posizionandolo al 65° posto tra i titoli PlayStation più giocati di quella settimana.