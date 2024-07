Elden Ring: Shadow of the Erdtree: la guida ufficiale è prenotabile su Amazon

La guida ufficiale di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è in prenotazione su Amazon Italia al prezzo di 42,94€. Si tratta di un volume con copertina rigida, che sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2024. Purtroppo sarà solo in lingue inglese. Non sappiamo se arriverà mai un'edizione tradotta in italiano. Come potete leggere dal titolo completo, "Elden Ring Official Strategy Guide, Vol. 3: Shadow of the Erdtree", si tratta del terzo volume dell'opera, che comprende anche i primi due dedicati al gioco base. Quindi Future Press ha voluto realizzare una guida in continuità con le precedenti, dando vita a una specie di enciclopedia di Elden Ring.