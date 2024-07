Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti, la scheda video a tema Spider-Man in offerta su Amazon Italia

Quando ci ritroviamo ad assemblare ex novo un PC da gaming, una delle prime componenti fondamentali a cui pensiamo è senz'ombra di dubbio la scheda video, che deve garantire ottime prestazioni per poter aver così accesso ai titoli di ultima generazione.

Alla luce di questo Amazon Italia ha ben deciso di proporti la scheda video Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti in offerta con un ottimo 26% di sconto, consentendoti di risparmiare quasi 300 euro a confronto dell'originale prezzo di listino. Se sei interessato ad acquistarla è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un click sul box immediatamente sottostante. La scheda video Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti a tema Spider-Man è disponibile su Amazon a 830 euro, a dispetto dei 1125,34 euro del prezzo di listino. La scheda video viene inoltre venduta e spedita da Amazon, per cui potrai usufruire del servizio Amazon Prime per garantirti la consegna gratuita in appena un giorno lavorativo.