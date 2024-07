GameStop è alla ricerca di nuovo personale in tante sedi d'Italia: vediamo come candidarsi

GameSpot Italy annuncia ora di essere alla ricerca di nuovo personale per le proprie sedi in varie parti d'Italia. Si tratta dell'occasione perfetta per poter trovare lavoro, soprattutto se siete grandi appassionati di videogiochi.

Se siete interessanti, tutto quello che dovete fare è andare alla pagina "Lavora con noi" sul sito di GameStop e selezionare "Posizioni Aperte" o scorrere verso il basso per verificare in quali luoghi sono disponibili lavori.

Per quanto riguarda le posizioni in negozio, vediamo che GameStop è in cerca di personale ad Arese (MI), Napoli, Alba (CN), Vincenza, Ferrara, Milano e tantissime altre città. Molte posizioni sono categorizzate come "Ricerca urgente".

Ci sono anche due posizioni in sede a Buccinasco (MI) per il ruolo di Accountant (una posizione che richiede la conoscenza della lingua tedesca).

Nel caso nel quale non ci siano posizioni adatte a voi, potete sempre lasciare il vostro CV nella sezione Candidatura Spontanea a questo indirizzo. GameStop Italy tiene sempre conto dei profili di possibili candidati per nuove opportunità future.

La compagnia spiega che il fondamento del suo brand è fare in modo che il personale si senta come una grande famiglia con l'obiettivo di crescere e migliorarsi.